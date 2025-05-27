В Москве прошла премьера самого кассового мультфильма в истории

Фандом Фест «ВКонтакте» и «Атмосфера кино» представили в России премьеру картины «Нэчжа побеждает Царя драконов», которая стала самым кассовым мультфильмом за всю историю кинематографа. Показ в формате 3D состоялся 25 мая в кинотеатре Синема Парк Мосфильм. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

В качестве гостей на премьерном вечере выступили Эвелина Бледанс, Лянка Грыу, Денис Косяков, Варвара Куприна и другие звезды.

«Атмосфера кино» стала дистрибьютером китайского мультфильма, правообладателем которого являются Arna Media и «Каскад Фильм». В широкий прокат в России фэнтэзи выйдет 29 мая. Картина стала самым кассовым мультфильмом в мире — она собрала в прокате более двух миллиардов долларов.

Перед премьерным показом о новинке рассказали заместитель гендира Arna Media Вера Фетищева, представитель Фандом Феста «ВКонтакте» Дмитрий Берчук, а также советник-посланник посольства КНР и директор Китайского культурного центра Фэн Литао.

Берчук выразил уверенность, что картина про мальчика-демона приятно удивит россиян. Согласно сюжету, Нэчжа вместе с другом вступает в битву с Царем драконов и его армией, но превращается в духа из-за удара молнии. Помочь главным героям может только Священный лотос.