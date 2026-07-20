В Москве прошел IX Слет аниматоров: команда «Смешариков» поделилась секретами нового фильма

На IX Слете аниматоров в Москве создатели фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» рассказали о своем проекте. Режиссер игровой части киноленты Андрей Мармонтов отметил, что актеры должны не просто играть, а гармонично вписываться в мир персонажей. Об этом написало ИА НСН .

Продюсер полнометражного фильма Татьяна Павлова поделилась, как команда решилась на смелый эксперимент: объединить живую игру и анимацию, чтобы зритель поверил в единство этих миров.

По сюжету Крош и Ежик находят загадочное устройство в Ромашковой долине, которое переносит их в игру. Они оказываются обычными детьми на борту космического корабля, летящего к Марсу. Вскоре герои понимают, что это не игра, а реальность, полная опасностей и открытий.

Главные роли в картине исполнили юные актеры Дмитрий Калихов, Сергей Федотов, Тимофей Кочнев, Антонина Бойко, а также Николай Добрынин, Ян Цапник, Александр Устюгов, Андрей Ильин и другие. Сценарий написал Сергей Лукьяненко, режиссером игровой части фильма стал Андрей Мармонтов, анимационной — Илья Максимов.