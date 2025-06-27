В Москве прошел итоговый модный показ студентов Института бизнеса и дизайна B&D

В Институте бизнеса и дизайна состоялся ежегодный показ студентов профилей «Дизайн костюма» и «Арт-фэшн» B&D FASHION SHOW. Тема мероприятие в 2025 году — «Мода как искусство».

Каждый год обучения в Институте B&D сопровождается глубокими исследованиями, в рамках которых учащиеся создают свои коллекции. Тема этого года — логическое продолжение исследований прошлых лет под названиями «Феномен российской идентичности» и «Москва — любовь моя». Показ стал кульминацией творческого пути молодых дизайнеров, изучивших российскую идентичность и вдохновившихся символикой столицы. Студенты переосмыслили моду через призму русского искусства.

На закрытом показе представили 80 образов от 29 молодых дизайнеров с первого по четвертый курс. Мероприятие посетили эксперты индустрии, блогеры, журналисты и гости. Коллекции студентов — это смелый эксперимент с цветом, формой и фактурами, где классические произведения искусств стали современными фэшн-объектами.

В работах будущих специалистов угадывались отсылки к объединению «Голубая роза», Александре Экстер, Филиппу Малявину, Кузьме Петрову-Водкину, Архипу Куинджи и другим.

«Студенты добились в своих работах смелого синтеза символизма, модернизма и постмодернизма. Это новый уровень осмысления моды, где костюм становится художественным высказыванием», — отметила руководитель направлений «Дизайн костюма» и «Арт-фэшн» Элина Андросова.

В марте 2025 года в рамках Московской недели моды прошел предпоказ проекта «Мода как искусство». Эксперты указали на высокий уровень коллекций, их соответствие трендам, смелые решения, гармоничную адаптацию художественных концепций к современности и индивидуальность молодых дизайнеров.