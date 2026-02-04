Международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев» состоится в Национальном центре «Россия» 21–23 февраля. Мероприятие объединит документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения.

В рамках фестиваля пройдут показы фильмов, в центре которых окажутся пронзительные истории о защитниках Донбасса, волонтерах, врачах и артистах. Все работы свяжет тема героизма.

Зрителей познакомят с лентами, подготовленными военкорами RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала «Звезда», телеканала СПАС и независимых авторов.

На фестивале также покажут работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.

Вход на мероприятие бесплатный, но для посещения требуется регистрация на сайте.

Фильмы фестивальной программы показали уже более чем в 30 государствах. В Риме мероприятие попыталась сорвать группа украинцев, которая выкрикивала нацистские лозунги. Несмотря на провокацию, показ прошел с аншлагом.

В Сербии «Время наших героев» принял легендарный режиссер Эмир Кустурица. Фестиваль прошел с таким успехом, что его решили сделать ежегодным.