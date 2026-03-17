В Москве покажут полную ретроспективу фильмов Сергея Эйзенштейна

Полную ретроспективу фильмов Сергея Эйзенштейна покажут в московском кинотеатре «Художественный». Она приурочена к 100-летию премьеры картины «Броненосец „Потемкин“» и 128-летию со дня рождения режиссера, сообщила пресс-служба кинотеатра изданию «Афиша Daily» .

Ретроспектива пройдет с 19 по 24 марта. В первый день покажут самую известную работу режиссера — «Броненосец „Потемкин“». В последующие дни зрители увидят историческую драму «Александр Невский», авангардную картину «Стачка», которая стала первой полнометражкой Эйзенштейна.

Немой агитационный фильм о советской деревне и коллективизации «Старое и новое» можно посмотреть в «Художественном» 22 марта. В предпоследний день в показе — историко-революционная картина «Октябрь» о событиях 1917 года. Завершит ретроспективу картина «Иван Грозный», в двух частях которой охватили более 20 лет царствования князя.

«Эти легендарные фильмы давно вошли в историю — не только историю кино, но историю человечества, а таких фильмов очень немного», — отметил программный директор кинотеатра Стас Тыркин.