В Москве арестовали продюсера Олега Газманова по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы заключил под стражу продюсера певца Олега Газманова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Удовлетворено [ходатайство следствия] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Росса Ф. М.», — говорится в материалах.

Речь идет о бывшем исполнительном продюсере артиста Филиппе Россе, уточнил РБК. Суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца — до 5 мая. Максимальная санкция по статье о мошенничестве — до десяти лет лишения свободы.

Осенью прошлого года Газманов попал в новый рейтинг отечественных звезд, составленный по итогам исследования ВЦИОМ и премии «Народная марка». Он вошел в первую тройку любимых певцов вместе с Шаманом (Ярославом Дроновым) и Сергеем Лазаревым.