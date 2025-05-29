«В минорных тонах» станет темой 61-й Венецианской биеннале

Организаторы 61-й Венецианской биеннале представили тему следующего международного форума искусств, который откроется в мае 2026 года. Об этом сообщило ИА НСН.
Название предстоящей выставки сформулировано лаконично и интригующе: «В минорных тонах». Известно, что ключевую роль в разработке концепции сыграла куратор из Камеруна Койо Коуо, скончавшаяся от онкологического заболевания 10 мая.
Поскольку окончить разработку основной идеи самостоятельно она не успела, ответственными за завершение творческой задумки назначили команду куратора. Итогом совместной работы стало определение основного настроения выставки — погружение зрителя в состояние созерцательности, мечтательных размышлений и тихой меланхолии.
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