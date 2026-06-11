В МХТ имени Чехова подвели итоги конкурса по случаю 120-летия Агнии Барто

В МХТ имени Чехова подвели итоги конкурса короткометражного кино, посвященного 120-летию Агнии Барто — более 600 заявок, 10 финалистов и десятки историй, вдохновленных стихами, которые знакомы каждому с детства. Среди финалистов — актриса Мария Лапшина.

Вернуться в детство хотя бы на две минуты — именно такую задачу поставил МХТ имени Чехова участникам конкурса короткометражного кино. В этом году он посвящен 120-летию со дня рождения Агнии Барто. Ее стихи стали вдохновением для дебютантов. Среди финалистов — актриса Мария Лапшина с первым режиссерским опытом — фильмом «Планета забытых игрушек».

«Мое кино о том, что не надо забывать свои детские мечты и надо стремиться к ним. Оно вне времени. У него нет привязки к конкретному году, времени. Оно просто есть», — рассказала артистка.

Конкурс проходит в четвертый раз. Его совместно проводит МХТ и популярный онлайн-кинотеатр. Организаторы получили больше 600 заявок. До финала дошли 10 работ.