В «Литрес» объяснили, почему книги Анны Джейн стали феноменом

Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева связала успех Анны Джейн с темами ее книг и мифологизацией образа писательницы. Новые экранизации, по ее оценке, привлекут к автору еще больше поклонников, передает ИА НСН .

В минувшие выходные в Москве прошел фестиваль, посвященный Анне Джейн, настоящее имя которой Анна Потапкина. На нем объявили об экранизации ее книг «Восхитительная ведьма» и «Поклонник».

Анна Джейн умерла в 2023 году в возрасте 35 лет. По данным Российской книжной палаты, в 2023–2025 годах она стала самой издаваемой писательницей России.

В «Литрес» сообщили, что в первом полугодии 2026 года Джейн стала самым популярным автором любовных романов. Писарева считает, что экранизации только увеличат число поклонников ее творчества.

В 2026 году фильм «Твое сердце будет разбито», снятый по мотивам одноименной книги Джейн, собрал в прокате более 930 млн рублей.