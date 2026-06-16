В Коромысловой башне Нижегородского кремля откроют музейное пространство после реставрации

Реставрационные работы в Коромысловой башне Нижегородского кремля планируют закончить в 2026 году. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в Нижегородском музее-заповеднике.

В настоящее время продолжаются реставрационные работы, которые ведутся в рамках договора с компанией «Фрегат». Уже завершена реставрация внутренних помещений башни, а также примерно на 70% выполнены работы по прокладке электросетей и установке охранной и пожарной сигнализации. В ближайшее время специалисты приступят к реставрации фасадов и ремонту кровли.

После завершения всех работ в башне будет открыто музейное пространство. Оно станет еще одной площадкой для знакомства жителей и гостей города с историей Нижегородского кремля.

Коромыслова башня — один из наиболее известных объектов Нижегородского кремля. Согласно легенде, девушка, упомянутая в предании, участвовала в защите крепости от врагов.