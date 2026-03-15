В концертном зале «Москва» прошла съемка программы «О чем поют 8 марта»

4 и 5 марта в концертном зале «Москва» состоялись гала-концерты с участием самых любимых артистов России. «О чем поют 8 марта» — так называлась праздничная программа, приуроченная к Международному женскому дню.

Программы обоих концертов были составлены из самых популярных песен о любви и преданности очаровательным дамам. Ведущими вечера выступили Елизавета Долженкова, Родион Газманов, Екатерина Гусева и Юрий Аскаров.

С музыкальными номерами выступили Николай Басков, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Григорий Лепс, Юрий Антонов, Зара, Сергей Лазарев, Аглая Шиловская, Олег Газманов, Алексей Чумаков и другие звезды российской сцены. Выступили со своими мегапопулярными треками и певцы нового поколения: Шаман с композицией «Любимая женщина», Хабиб с композициями «Шаганэ» и «Ой, ты какая», Алекс Лип с песней «Неземная».

Сосо Павлиашвили исполнил нежные и душевные композиции «Небо на ладони» и «Для любви».

Оба вечера в зале царила праздничная атмосфера, наполненная радостью и теплом искренних чувств. Артисты признавались в любви к прекрасным дамам и благодарили женщин за то, что они привносят в жизнь красоту, гармонию, заботу и доброту!

Возрастное ограничение: 12+