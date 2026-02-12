В КГИОП сообщили, что дом купца Долодонова в Петербурге получил статус памятника
Дом царскосельского купца Михаила Долодонова в Кронштадтском районе Петербурга получил статус памятника регионального значения. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу КГИОП.
Расположенное на Ленинградской улице историческое строение было возведено в 1868 году по проекту талантливого самоучки — архитектора Федора Трапезникова.
Внешний облик здания выдержан в духе неоклассического стиля. Центральная часть главного фасада украшена характерным пятисекционным фронтоном с треугольным верхом.
