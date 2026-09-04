В Йошкар-Оле открылась выставка ко Дню военного переводчика

В музейно-патриотическом центре «Герои Отечества» в Йошкар-Оле стартовала экспозиция «Выпускники Военного института иностранных языков на службе Отечеству». Глава Марий Эл Юрий Зайцев, открывая выставку, отметил, что сам является выпускником этого вуза (с 1980 года — Краснознаменный институт), сообщило ИА «МариМедиа» .

По словам главы региона, представители этой редкой профессии всегда находятся на переднем крае. Они пополняли ряды разведки и дипломатического корпуса, участвовали в миссиях ООН и миротворческих операциях. В любой горячей точке, где отстаивались интересы России, присутствовали выпускники института.

Проект включает 50 снимков из личной коллекции ветерана войны в Афганистане Евгения Логинова. На кадрах запечатлена работа специалистов в Афганистане, Азербайджане, Сербии и Узбекистане. Также представлены личные вещи офицеров.

Евгений Логинов подчеркнул огромную ответственность, которая ложится на переводчика в условиях боевых действий. Традиции легендарного вуза сегодня продолжают участники специальной военной операции, среди которых есть Герои России.