В Иркутске прошел крестный ход с мощами святителя Спиридона

В Иркутске прошел крестный ход с десницей святителя Спиридона Тримифунтского, в нем участвовали около 15 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС .

Накануне ковчег со святыней доставили в город, в Богоявленском кафедральном соборе в ее честь провели богослужение.

В молитвенном шествии участвовали пять архиереев — два митрополита и три епископа, а также около 120 священников и дьяконов. Многгие паломники приехали поклониться мощам из соседних регионов — Красноярского края, Забайкалья, Бурятии.

Ночью пройдет еще одна служба, и утром после прощального молебна ковчег отправят в Хабаровск.

Десницу святителя Спиридона Тримифунтского в августе впервые за восемь лет привезли с греческого острова Корфу в Россию. За что почитают святого верующие и где в России можно поклониться его мощам — в материале 360.ru.