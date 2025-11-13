В Гостином дворе пройдет выставка «Подслушано у картин. Лямуан и Анже»

В Гостином дворе организуют выставку «Подслушано у картин. Лямуан и Анже». Она будет проходить с 26 по 30 ноября в рамках 51-го Российского Антикварного салона.

На выставке представят совместные работы художницы Екатерины Лямуан и автора рассказов Татьяны Анже. Посетителям дадут возможность увидеть яркие полотна, дополненные короткими рассказами.

Авторы предлагают зрителям не искать глубокие смыслы, а остановиться возле картины на несколько минут и послушать историю.

Полотна и тексты позволят гостям выставки погрузиться в повседневные истории обыкновенных людей. Картины расскажут о любви и предательстве, радостных моментах и судьбоносных встречах.

Всего на выставке в Гостином дворе представят семнадцать картин и одиннадцать рассказов.