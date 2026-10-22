В «Главкино» снимают «Голос. Дети» и второй сезон «Гудовых»

В кинокомплексе «Главкино» идут съемки программ «Голос. Дети», «Лучше всех!» и «Давай поженимся!», а также второго сезона сериала «Гудовых». Об этом в программе «Главное с Ольгой Беловой» рассказала обозреватель Zvezdanews Диана Сирази.

Территория кинокомплекса «Главкино» занимает 100 тысяч квадратных метров. Здесь снимали «Чебурашку», «Бременских музыкантов» и «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского. Директор Владислав Мазуров отметил, что в павильонах можно строить декорации любого масштаба, например, снимать пожар с пиротехникой.

Креативный продюсер Вячеслав Торкунов рассказал, что в сериале «Гудовы» зрители помогали с антуражем, принося свои соленья. Сейчас там снимают второй сезон проекта.