В Гатчине пройдет фестиваль «Ночь музыки»

В ночь с 4 на 5 июля в Дворцовом парке Гатчины состоится ежегодный фестиваль «Ночь музыки». На протяжении четырех часов лучшие симфонические коллективы Северной столицы будут исполнять свои произведения, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Огромная понтонная сцена появится в акватории Белого озера, а живописные берега превратятся в «зрительный зал». В этом году фестиваль посвящен 260-летию Гатчинского дворца и Году Петербургской культуры.

На сцене выступят оркестры Санкт-Петербургской академической капеллы, «Северная симфония», а также Санкт-Петербургский молодежный симфонический оркестр имени М. П. Мусоргского.

Директор музея-заповедника «Гатчина», президент ИКОМ России Василий Панкратов отметил, что программа стала более разнообразной. Обычно концерт начинается с серьезных симфонических произведений, а затем становится более развлекательным.

«Мы хотим радовать, вдохновлять, дарить позитив. Поэтому будет звучать музыка, опробованная веками, десятилетиями, приносящая удовольствие всем», — сказал художественный руководитель фестиваля «Ночь музыки в Гатчине» Юрий Серов.

Для удобства посетителей фестиваля назначены дополнительные электрички. Отправление из Петербурга в 20:35 с Балтийского вокзала, а после окончания фестиваля уехать можно в 3:40 с Балтийского вокзала Гатчины.