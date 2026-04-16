В Эрмитаже рассказали о продолжении реставрации картины Рембрандта ван Рейна «Флора»

В Эрмитаже проходит реставрация картины Рембрандта ван Рейна «Флора». В процессе работы из-под слоев старых лаков появляются детали, которые долгое время были скрыты от глаз, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Так, на щеке героини обнаружилась родинка, а колорит полотна меняется: теплая гамма уступает место холодному, серебристому тону.

Сейчас основная задача реставраторов — вернуть «Флоре» первоначальный облик, задуманный художником. По одной из версий, на картине изображена жена Рембрандта. Реставрация «Флоры» началась в декабре 2025 года, и картина вернется в экспозицию в конце этого года.