В библиотеке имени Ольги Берггольц рассказали, как поэтесса боролась с врагом на расстоянии

Санкт-Петербург бережно хранит память о поэтессе Ольге Берггольц. Сегодня, 16 мая, исполнилось 115 лет со дня рождения выдающейся писательницы и военной журналистки, сообщила газета «Петербургский дневник» .

«Уже две недели нет от тебя новостей. Я подозреваю самое худшее. Многие из наших друзей уже погибли в России. Я каждый день мечтаю, как ты вернешься. Вот ты открываешь дверь кухни, вот наши дети виснут на твоем пальто… Гейнц, напиши мне…» — этими словами Ольга Берггольц начала письмо, адресованное немецкому солдату.

Будучи сотрудником отдела контрпропаганды и блестящим знатоком немецкого языка, она создала стилизацию под письмо из дома на фронт. Подобные послания, пробуждающие ненависть к войне и тоску по дому, затем разбрасывали над немецкими окопами.

Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга передал письмо библиотеке имени О.Ф. Берггольц. У входа в библиотеку открыта фотовыставка, рассказывающая о жизни поэтессы: здесь можно увидеть Неву и заставу, где Берггольц родилась и училась в школе, дом «Слеза социализма» на Рубинштейна, где она жила после войны, и домик на Черной речке — последний адрес поэтессы.