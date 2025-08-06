Успех фильма «Ф-1» в прокате связали с участием в картине Брэда Питта

С момента премьеры 25 июня фильм «Ф-1» заработал более 545 миллионов долларов, обогнав все спортивные ленты по кассовым сборам, сообщило издание Deadline .

Для студии Apple и актера Брэда Питта этот проект стал самым прибыльным. В России фильм появился в теневом прокате с 5 июля, и к 3 августа сборы превысили 326 миллионов рублей, включая СНГ («Бюллетень кинопрокатчика»).

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с ИА НСН отметил, ключевую роль в успехе картины сыграл именно Брэд Питт: «Фильм классно снят, замечательная операторская работа, удивительно красиво сняты гонки. Кадр, когда герой Брэда Питта в шлеме и крупно показаны его глаза, настоящая находка. Картина держится на Питте, он на своих плечах вытаскивает все кино».

Собеседник добавил, что в России есть достаточное количество поклонников творчества Брэда Питта, которых заинтересует новый проект его фильмографии.