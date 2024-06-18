Ушел из жизни режиссер Валерий Федоренко
Ушел из жизни режиссер Камерной сцены имени Покровского Большого театра Валерий Федоренко. Ему был 61 год. Об этом сообщила пресс-служба ГАБТа.
«На 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко режиссер Камерной сцены имени Бориса Александровича Покровского. Выражаем соболезнования родным и близким покойного», — написали в Telegram-канале ГАБТа.
О дате и месте прощания в театре сообщат дополнительно.
Валерий Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию, после чего поступил на музыкальный факультет ГИТИСа. Он учился в мастерской Бориса Александровича Покровского и после окончания пришел в Камерный театр мастера. С 1996 года был солистом оперы, а с 2011 — режиссером. Кроме того, Федоренко служил музыкальным руководителем Московского Губернского театра и вел театрально-просветительскую работу в детских театральных коллективах.