Ушел из жизни режиссер Валерий Федоренко

Фото: РИА «Новости»

Ушел из жизни режиссер Камерной сцены имени Покровского Большого театра Валерий Федоренко. Ему был 61 год. Об этом сообщила пресс-служба ГАБТа.

«На 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко режиссер Камерной сцены имени Бориса Александровича Покровского. Выражаем соболезнования родным и близким покойного», — написали в Telegram-канале ГАБТа.

О дате и месте прощания в театре сообщат дополнительно.

Валерий Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию, после чего поступил на музыкальный факультет ГИТИСа. Он учился в мастерской Бориса Александровича Покровского и после окончания пришел в Камерный театр мастера. С 1996 года был солистом оперы, а с 2011 — режиссером. Кроме того, Федоренко служил музыкальным руководителем Московского Губернского театра и вел театрально-просветительскую работу в детских театральных коллективах.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте