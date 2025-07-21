Ушел из жизни народный художник РСФСР Виктор Сафронов

Народный художник РСФСР Виктор Сафронов скончался в Ульяновске на 94-м году жизни. Губернатор области Алексей Русских выразил соболезнования семье и близким художника. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на официальный портал правительства региона.

«Его колоссальный вклад в развитие живописи, воспитание патриотизма и преданность искусству навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в публикации.

Виктор Сафронов родился в 1932 году в Нижнем Новгороде. Он окончил Горьковское художественное училище в 1953 году. Основная тема его работ — Великая Отечественная война. Произведения художника хранятся в Третьяковской галерее и других музеях России. Творчество Сафронова было представлено на выставках в России и за рубежом.

С 1969 года художник жил и работал в Ульяновске. В 1971 году он возглавил региональное отделение Союза художников РСФСР. За годы работы Виктор Сафронов получил множество наград, включая золотую медаль Академии художеств СССР и орден «Знак Почета».