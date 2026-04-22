Ушел из жизни музыкант и продюсер фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург

В Екатеринбурге на 67-м году жизни скончался музыкант Евгений Горенбург. О его смерти сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в MAX .

«Уход Евгения Львовича — невосполнимая утрата для профессионального сообщества, коллег и друзей. Мы запомним его таким — всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что „солнце взойдет“», — написал он.

Горенбург был одним из основателей свердловского рок-клуба, генеральным продюсером международного фестиваля Ural Music Night и вдохновителем проектов «Старый Новый Рок», «Ночь Музыки» и «Красная строка». По профессии врач, он всю жизнь посвятил музыке, создал и возглавлял рок-группу «ТОП».