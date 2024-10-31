Сериал «Невский», впервые вышедший на российские телеэкраны в 2016 году, неоднократно удостаивался престижных наград и премий. Издание Ura.ru попыталось объяснить феномен криминального триллера.

В этом году сериал вошел в топ-10 самых популярных российских кинопроектов предыдущего года по версии «Кинопоиска». Многие считают, что главной причиной популярности «Невского» является его увлекательный и динамичный сюжет. Каждая серия рассказывает небольшую историю, полную неожиданностей и драматических моментов. Создали делают акцент на деталях, психологии персонажей и реалистичности происходящего.

Главную роль капитана Павла Семенова в сериале исполняет Антон Васильев, Андрей Гульнев играет роль майора Андрея Михайлова, а Сергей Кошонин воплощает на экране образ мудрого преподавателя Геннадия Любимова.

Создатели решили показать сериал не только как криминальную драму. «Невский» — это своеобразная видеоэкскурсия по одному из самых красивых городов мира — Санкт-Петербургу.