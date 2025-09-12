Уникальное пространство экологического просвещения открылось в Перми

Новый центр экологии на границе парка «Балатово» появился в Перми. Теперь гости могут познакомиться с удивительным миром пермской природы, исследовав девять экспозиций, которые рассказывают о лесах, горах и редких видах флоры и фауны. Об этом сообщил сайт properm.ru .

Пространство оснащено современным оборудованием, включающим VR-туры, сенсорные экраны и аудиодорожки с голосами диких животных. Посетители могут изучать природу Пермского края через игровые активности, мастер-классы и тематические прогулки по окрестностям.

На первом этаже представлены оригинальные инсталляции природных зон региона, модели горных вершин и уникальная коллекция минералов. Специально оборудованные площадки позволяют детям провести собственные научные эксперименты и почувствовать себя настоящими исследователями.

Пока посещение центра бесплатное, позже стоимость входа составит 350 рублей. Уникальное образовательное пространство работает ежедневно с 10 утра до 18 вечера.