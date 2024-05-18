Умерла звезда «Улиц разбитых фонарей» Кудрявцева | 360°

Культура 18 мая 2024, 16:13 Умерла звезда «Улиц разбитых фонарей» Кудрявцева Заслуженная артистка России Наталья Кудрявцева умерла в возрасте 91 года Freepik

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Не стало заслуженной артистки России, звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталии Кудрявцевой. Она скончалась 14 мая в возрасте 91 года в Северной столице, сообщили пресс-службе «Петербург-концерта».

«В ноябре в Доме актера состоится вечер памяти Наталии Константиновны», — отметили в организации.

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Творческий путь Кудрявцевой стартовал на сцене Ленинградского театра юных зрителей. Ей сразу же удалось там стать ведущей актрисой.

Более чем за 40 лет работы в «Петербург-концерте» артистка сыграла в большом количестве моноспектаклей и музыкальных программ. Кудрявцева была дипломантом и лауреатом множества театральных и литературных конкурсов.

На счету у Кудрявцевой роли в таких культовых сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».