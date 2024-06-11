Умерла сестра режиссера Андрея Тарковского

Сестра режиссера Андрея Тарковского Марина умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля «Зеркало».

Организаторы мероприятия выразили соболезнования родственникам и близким покойной.

«Сегодня стало известно о смерти Марины Арсеньевны Тарковской — сестры и одного из самых близких людей Андрея Тарковского», — указали в пресс-службе.

Марина Тарковская занималась сохранением архива своего брата и помогла создать музей великого режиссера. Она также сыграла огромную роль в организации кинофестиваля «Зеркало», который продолжает проводить мероприятия.

Ранее стало известно о смерти советского режиссера-документалиста Равшана Откирова. За свою жизнь он создал более 50 документальных лент. В число его работ входят фильмы «Семург — птица счастья», «Сад через сотни лет», «Дорогами славы боевой».