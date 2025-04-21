Умерла последняя представительница рода Строгановых Элен де Людингаузен

Последняя представительница рода Строгановых Елена Андреевна Строганова (баронесса Элен де Людингаузен) умерла в возрасте 82 лет. Об этом в Telegram-канале сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«Умерла Элен де Людингаузен-Строганова (Строганова Елена Андреевна) — последний представитель знаменитого рода баронов и графов Строгановых», — заявила она.

Платонова отметила, что Елена Андреевна основала Международный фонд для восстановления Строгановского дворца и помощи музеям России. Она много раз бывала в строгановских местах Пермского края — Орле, Усолье, Ильинском и Пыскоре.

«Удивительно, впервые Элен Строганова побывала в России на Пасху. И покинула этот мир в день, символизирующий победу жизни над смертью», — написала Платонова.

Купеческий род Строгановых (Строгоновых) происходил из крестьян-поморов Русского Севера и представлял собой крупнейших солепромышленников и землевладельцев. В 1817 году пермские владения Строгановых преобразовали в майорат, площадь которого оставалась до 1917 года неизменной — около 1,5 миллиона десятин земли.