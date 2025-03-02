Умерла Плотва из сериала «Ведьмак»

Конь Гектор, сыгравший Плотву во втором и третьем сезонах «Ведьмака» от Netflix, умер в возрасте 12 лет. Об этом сообщил в соцсетях Лаца Юхас из компании Team Juhasz, предоставлявшей лошадей для первых сезонов сериала.

В аккаунте компании выложили его фото с подписью «R.I.P.».

Гектор снялся не только в «Ведьмаке», но и в первом сезоне фэнтезийного сериала «Тени и кости». Там он сыграл лошадь персонажа Бена Барса.

В 2021 году Гектора вернули в «Ведьмака» в образе новой Плотвы, верной лошади Геральта из Ривии. Он сменил коня Зевса, погибшего по сюжету в схватке с Чернобогом.

Гектор мог сняться еще и в первом сезоне «Ведьмака», но не подошел по возрасту, так как оказался слишком юным. Тогда роль и досталась Зевсу. При этом Гектор успел приглянуться Генри Кавиллу.

После завершения работы над третьим сезоном коня вернули обратно в Венгрию.

Гектор прожил очень мало, так как лошади его породы обычно живут от 25 до 30 лет.