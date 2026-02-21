Умерла одна из «Бурановских бабушек», покорившая Евровидение

Скончалась Зоя Дородова — одна из солисток удмуртского коллектива «Бурановские бабушки». Об этом на своей странице соцсети «ВКонтакте» заявил глава Малопургинского района республики Александр Деев.

Артистка умерла на 86-м году жизни.

«Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас», — подчеркнул Деев.

Он выразил соболезнования родным и близким покойной.

«Бурановские бабушки» — известная фольклорная группа из села Бураново Малопургинского района Удмуртии. В 2012 году коллектив выступал от России на конкурсе Евровидение в Баку и завоевал второе место с песней Party for Everybody.

Впервые группа начала выступать в 2008 году. Ансамбль перепевал на удмуртском языке песни известных исполнителей и стал очень популярен. В 2012 году находившийся тогда на должности главы республики Александр Волков присвоил «Бурановским бабушкам» почетные звания «Народный артист Удмуртской Республики» за большой вклад в развитие искусства и высокое исполнительское мастерство.