Умерла народная артистка СССР Маргарита Войтес

Народная артистка СССР Маргарита Войтес умерла в Эстонии в 87 лет

Фото: Freepik

Советская и эстонская оперная певица Маргарита Войтес скончалась на 88-м году жизни. О ее смерти сообщило издание ERR.

Причина смерти не уточняется.

Маргарита Войтес родилась 30 октября 1936 года в Москве. Детство она провела Новосибирске. После возвращения вместе с семьей в Эстонию поступила в Тартуский университет на библиографический факультет. В 1957-м она дебютировала на сцене университетского театра. Не окончив университет, поступила в Таллинскую консерваторию.

В 1964 году Войтес стала солисткой театра «Ванемуйне» в Тарту, а с 1969 по 1990 год была солисткой Эстонского театра оперы и балета в Таллине. В 1979-м певица получила звание народной артистки СССР. В 2008 году ее избрали почетным членом Союза актеров Эстонии.

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