Умерла народная артистка России Ольга Широкова

Народная артистка России Ольга Широкова скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московского театрального центра «Вишневый сад».

«Двенадцатого мая, на 80-м году, ушла из жизни народная артистка России, лауреат премии мэрии Москвы в области литературы и искусства, актриса театра и кино Ольга Александровна Широкова», — заявили в пресс-службе.

В центре отметили, что Широкова была блестящей актрисой, стала настоящим олицетворением сцены. Она приняла участие в постановке «Стеклянный зверинец», в спектакле «Танго бабочки», в «Старомодной комедии», «Смехе лангусты», «Вишневом саде» и других проектах.

Широкова могла создать яркий, запоминающийся образ в любой роли, наполняла своих героинь светом, теплотой и стремлением к гармонии. Актриса всю жизнь посвятила театру, который стал для нее вторым домом.