Умерла народная артистка России Надежда Красная

Народная артистка России Надежда Красная умерла в Москве в 77 лет

В Москве на 78-м году жизни скончалась народная артистка России Надежда Красная. В связи со смертью певицы официальный портал правительства республики Тыва опубликовал некролог.

«Сегодня не стало славной дочери Тувы Надежды Сергеевны Красной, Кавалер Ордена Республики Тыва, народная артистка Тувы, народная артистка России», — сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

Причины смерти не уточняются. Дата и место похорон не сообщаются.

Надежда Красная родилась 16 апреля 1947 года в Кызыле. Она окончила Московскую консерваторию, стала лауреатом Международного конкурса имени Чайковского. В 1972-м завоевала Гран-При на Международном конкурсе вокалистов в Тулузе.

Красная была солисткой Большого театра и Московской филармонии. Она исполняла партии Татьяны в «Евгении Онегине», Микаэлы в «Кармене» и Маргариты в «Фаусте».