Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро | 360°

Культура 15 мая 2024, 15:03 Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро Лауреат Нобелевской премии по литературе 2013 года Элис Манро умерла в 92 года George Waldman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Канадская писательница Элис Манро, лауреат Нобелевской премии по литературе 2013 года, ушла из жизни в возрасте 92 лет. О ее смерти сообщил портал Globe and Mail со ссылкой на близких.

Манро умерла в ночь на вторник, 14 мая, в доме престарелых в канадской провинции Онтарио. Издание уточнило, что писательница не менее 10 лет страдала деменцией.

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Элис Манро родилась 10 июля 1931 года. Она начала сочинять рассказы еще в подростковом возрасте. Писательница стала первой канадкой, получившей Нобелевскую премию по литературе как «мастер современного рассказа». Также в 2009 году она стала лауреатом Международной Букеровской премии.