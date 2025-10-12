Умерла худрук Центрального дома работников искусств Энгилиса Погорелова

Художественный руководитель Центрального дома работников искусств Энгилиса Погорелова умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

«В дружной творческой семье Центрального дома работников искусств невосполнимая утрата: 9 октября 2025 года не стало нашей любимой Энгилисы Георгиевны Погореловой», — отметили в ЦДРИ.

Погорелова — заслуженный деятель искусств РСФСР, внесший значительный вклад в развитие отечественной культуры. За это ее не раз отмечали государственными и общественными наградами.

ЦДРИ артистка посвятила шесть десятилетий: сначала работала с молодежью, потом заслуженно была избрана директором-худруком, а в 2015 — председателем правления.

По словам коллег, Энгилиса Погорелова была воплощением доброты, хорошим другом и универсальным человеком. Для кого-то она стала творческим проводником и помогла получить звание заслуженного и народного артиста.

Прощание с художественным руководителем пройдет в Большом зале ЦДРИ 14 октября, в 12:00.