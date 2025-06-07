Умерла бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Оксана Дружинина

Ушла из жизни 51-летняя Оксана Дружинина. Она занимала должность главного режиссера Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре. О ее гибели сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале .

«Дирекция и коллектив Цирка Никулина выражают свои глубокие соболезнования семье, родственникам и всему цирковому сообществу», — отметили коллеги Оксаны в некрологе.

Причина и обстоятельства ее ухода из жизни остаются неизвестными.

О кончине Дружининой написал народный артист России Эдгард Запашный. Он также выразил свои соболезнования членам семьи и друзьям постановщицы.

Дружинина работала главным режиссером цирка с 2016 по 2020 год.