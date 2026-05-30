Умерла балетмейстер Мариинского театра Любовь Кунакова

На 75-м году скончалась балетмейстер-репетитор Любовь Кунакова. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра.

Балерина впервые вышла на сцену Мариинки в 1974 году и до 1992 была ведущей исполнительницей. Зрителям запомнились ее роли в балетах «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Корсар», «Дон Кихот».

Завершив сценическую карьеру, артистка стала педагогом-репетитором, а затем балетмейстером-репетитором, вырастила множество талантливых учениц.

Ее интеллигентность и человечность навсегда останутся в памяти коллег, удивительный талант — в воспоминаниях поклонников, а педагогический дар, бесценный опыт и мудрость, которой она щедро делилась на репетициях, — в сердцах благодарных учениц», — написали в некрологе.

Руководство театра выразило глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам усопшей.