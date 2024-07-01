Умерла актриса Татьяна Тарасова

Заслуженная артистка России Татьяна Тарасова умерла в 86 лет

Кадр из фильма «Капкан для „Волка“» (1984)/kino-teatr.ru
Фото: Кадр из фильма «Капкан для „Волка“» (1984)/kino-teatr.ru

На 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Татьяна Тарасова. О ее смерти сообщила пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

«Коллеги и друзья в БДТ запомнили Татьяну Алексеевну не только как разноплановую артистку уникального таланта, но и как доброго, отзывчивого, бесконечно преданного театру человека. Светлая ей память», — написали ее коллеги.

Причины смерти артистки не уточняются.

Татьяна Тарасова родилась 31 октября 1937 года. В 1966 году режиссер Георгий Товстоногов пригласил ее в БДТ. В театре она проработала более сорока лет, сыграв на сцене около тридцати ролей. Она воплотила образы Аглаи в «Идиоте», Унтер-офицерской вдовы в «Ревизоре», Миссис Уордль в «Пиквикском клубе».

В 1994 году Тарасовой присвоили звание заслуженной артистки России.

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