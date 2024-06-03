Умерла актриса Рут-Мария Кубичек

Немецкая актриса Рут-Мария Кубичек умерла в Швейцарии в 92 года

Фото: Freepik

На 93-м году жизни не стало звезды немецкого телевидения Рут-Марии Кубичек. О ее смерти сообщил агрегатор IMDb.

По информации портала, актриса скончалась 1 июня в Швейцарии. Причины ее смерти не уточняются.

Рут-Мария Кубичек родилась в Чехословакии в городе Хомутов 2 августа 1931 года. Позже ее семья перебралась в Германию, где она окончила Университет музыки и театра в Галле и Немецкий театральный институт. Известность ей принесла главная роль в трехсерийном криминальном фильме «Мелисса», вышедшем в 1966 году, а также роль Аннетт фон Зеттинген в телесериале «Монако Франце — вечный денди».

Всего Кубичек сыграла в более чем 200 кинолентах. Последней ее работой на экране стала комедия 2013 года «Фрау Элла».

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