Умерла актриса из сериала «Триггер» Елена Глебова

Заслуженная артистка Российской Федерации Елена Глебова умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщил сайт «Кинотеатр.ру» .

Актриса ушла из жизни 19 мая 2026 года.

Глебова закончила школу-студию МХАТ в 1978 году и долгое время работала в МХАТе имени Горького. Еще будучи студенткой она получила одну из главных ролей в фильме «Соль земли» и параллельно с выступлениями на сцене стала сниматься в кино.

Наибольшую известность Глебовой принесла роль психолога Тамары Гинзбург в сериале «Триггер». В комментариях к сообщению о смерти артистки пользователи отметили ее эффектную внешность, харизматичность и талант. По мнению зрителей, все ее роли были яркими.

Актриса снималась в картинах «Ипподром», «Ответный ход», «Человек из страны Грин», «Россия молодая», «Салон красоты» и других.