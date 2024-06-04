Умерла актриса из сериала «Коломбо» Дженис Пейдж

Звезда Голливуда и Бродвея, американская актриса Дженис Пейдж умерла в возрасте 101 года. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на ее друга Стюарта Ламперта.

По информации СМИ, артистка скончалась в воскресенье, 2 июня, естественной смертью в своем доме в Лос-Анджелесе.

Дженис Пейдж родилась 16 сентября 1922 года. Она начала выступать на сцене с пяти лет. После окончания средней школы переехала в Лос-Анджелес и пела в голливудской столовой во время Второй мировой войны. Там ее увидел агент Warner Bros. и предложил контракт. Девушка начала сниматься в малобюджетных мюзиклах и дебютировала в кино. Кроме того, Пейдж успела побыть пин-ап моделью.

Актриса снялась в сериале «Коломбо», детективной комедии «Осталось увидеть» и мюзикле «Пижамная игра». Пейдж продолжала выступать до 90 лет. В 2018 году она присоединилась к движению MeToo, заявив, что, когда ей было 22 года, на нее напал покойный наследник универмага Альфред Блумингдейл.