Умер звукорежиссер сериала «Петербургские тайны» Александр Куцый

На 89-м году умер звукорежиссер Александр Куцый. Об этом сообщил Союз кинематографистов России .

«11 июня 2024 года на 89-м году ушел из жизни наш друг и коллега, звукорежиссер высшей категории, член Союза кинематографистов России Куцый Александр Александрович», — написала пресс-служба.

Причина смерти не уточняется.

Александр Куцый родился 2 декабря 1935 года. В 1959-м он окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева, а в 1970-м прошел курсы творческих работников телевидения. За его плечами работы в таких фильмах и сериалах, как «Слово о полку Игореве», «Вариант Омега», «Мелодия на два голоса», «Петербургские тайны» и другие проекты.