Умер звезда «Санта-Барбары» и «Хеллоуина» Чарльз Сайферс

Американский актер Чарльз Сайферс умер на 86-м году жизни

Фото: Freepik

Не стало американского актера Чарльза Сайферса, известного по фильмам «Санта-Барбара» и «Хеллоуин». Он умер в возрасте 85 лет, сообщил журналистам Variety менеджер Крис Роу.

Он уточнил, что Сайферс скончался в результате болезни 4 августа в штате Аризона.

«Чарльз был милым и чувствительным человеком. У него всегда были лучшие истории. Он был близким другом на протяжении многих лет, и его будет очень не хватать», — поделился Роу.

Сайферс родом из Нью-Йорка. Он обучался в Американской академии драмискусства и Калифорнийском государственном университете в Лос-Анджелесе. Там ему присвоили степень бакалавра в сфере театрального искусства.

На счету актера роли в таких культовых сериалах, как «Санта-Барбара», «Скорая помощь» и «Чудо-женщина».

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