Умер звезда «Приключений Гекльберри Финна» Сэмм-Арт Уильямс | 360°

Культура 14 мая 2024, 12:18 Умер звезда «Приключений Гекльберри Финна» Сэмм-Арт Уильямс Американский актер Сэмм-Арт Уильямс умер в возрасте 78 лет KPA / Global Look Press

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Не стало американского актера, драматурга, режиссера Сэмм-Арта Уильямса. Он скончался на 79-м году жизни, сообщил The Hollywood Reporter.

Двоюродная сестра Кэрол Браун рассказала журналистам, что Уильямс умер 13 мая в Бургау, Северная Каролина.

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«Вклад мистера Уильямса в американский театр и телевидение будет продолжаться, но нам будет его очень не хватать», — отметила она.

Уильямс был номинирован на премию «Тони» как драматург спектакля «Дома», который впервые поставил Дуглас Тернер Уорд. Работу впервые представила на Бродвее компания «Негритянский ансамбль» в 1980 году. Спектакль вернется на Бродвей 5 июня под руководством Кенни Леона.

Уильямс известен по роли афроамериканца Джима в «Приключениях Гекльберри Финна». Будущий актер изучал в университете психологию и политологию. Хотел строить карьеру юриста, но любовь к искусству победила.