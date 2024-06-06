Умер звезда британских сериалов Николас Болл

На 79-м году жизни скончался английский актер фильмов и сериалов Джон Николас Болл. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на агента артиста.
Актера не стало 6 июня. Он умер после непродолжительной болезни. Другие подробности не уточняются.
«Успешная актерская карьера звезды на сцене и экране длилась впечатляющие шесть десятилетий», — отметил агент Болла.
Джон Николас Болл родился в Уорвикшире 11 апреля 1946 года. Он сыграл примерно в ста фильмах и телешоу. Актер запомнился благодаря ролям в сериалах «Чисто английское убийство», «Жители Ист-Энда», «Жены футболистов», «Тарзан» и «Улица коронации».