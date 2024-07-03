Умер заслуженный деятель искусств Георгий Федоренко

Заслуженный деятель искусств России Георгий Федоренко умер в 86 лет

Фото: Freepik

На 87-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, пианист и педагог Георгий Федоренко. О его смерти сообщили в Telegram-канале Мемориального музея-квартиры Елены Гнесиной.

Артиста не стало в понедельник, 1 июля. Причина смерти не уточняется.

Георгий Федоренко родился 225 ноября 1937 года. Он окончил Новосибирскую консерваторию, а затем — аспирантуру ГМПИ имени Гнесиных по классу камерного ансамбля А. Д. Готлиба. Музыкант выступал в концертах в составах различных ансамблей, работал концертмейстером Ленинградской академической капеллы, а также заведовал кафедрой камерного ансамбля и квартета.

Федоренко ездил с гастролями по Европе, США и Канаде. Он был организатором и членом жюри многих региональных, всероссийских и международных конкурсов.

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