Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев

Заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев умер после тяжелой болезни на 75-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени Пушкина, которому актер отдал 46 лет.

Яковлев родился в Уфе и окончил ГИТИС, но, приехав после выпуска в Псков к другу, решил остаться в городе навсегда. На сцене он сыграл больше сотни ролей, писал для театра пьесы и ставил спектакли.

«Мы очень надеялись, что [он] победит недуг и вернется на сцену, но увы», — указали в некрологе.

В последний раз актер вышел на сцену в декабре в спектаклях «Соседи» и «Метель». Кроме того, он снимался в эпизодах сериалов, в том числе в «Жизни и судьбе» и «Улицах разбитых фонарей».