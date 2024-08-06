Умер заслуженный артист России Марк Абрамов

На 85-м году жизни скончался заслуженный артист России, один из создателей Филармонического камерного оркестра Новосибирска Марк Абрамов. О его смерти сообщила пресс-служба организации .

«Человек невероятного обаяния, интеллекта, музыкального кругозора и очень тонкой души — таким мы запомним Марка Евгеньевича», — написали коллеги артиста.

Причины смерти Абрамова не уточняются. Прощание с музыкантом пройдет 7 августа.

Марк Абрамов родился в 1939 году в Ростове-на-Дону. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, а позже — Новосибирскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки. С момента основания Филармонического камерного оркестра с начала 90-х и до 2022 года он был художественным руководителем и дирижером Концертного духового оркестра.