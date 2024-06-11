Умер заслуженный артист России Юрий Кондратьев

Актер Юрий Кондратьев умер в 73 года после продолжительной болезни

Актер и режиссер Юрий Кондратьев ушел из жизни в возрасте 73 лет. О его смерти сообщил Новосибирский театр кукол на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Актер скончался 10 июня после продолжительной болезни. Печальную новость подтвердила дочь артиста Елена Кондратьева.

«В историю вошли роли артиста в наиболее известных и любимых спектаклях нашего репертуара: Карабас-Барабас в постановке „Приключения Буратино“, Визирь в „Волшебной лампе Аладдина“, Король в „Золушке“, Кот в спектакле „Кот в сапогах“, Купец в „Аленьком цветочке“ и многие другие», — поделилась пресс-служба театра.

Юрий Кондратьев родился 25 ноября 1950 года. С 1974-го он работал в Новосибирском областном театре кукол, где сыграл более 200 ролей.

В 1986 году Кондратьев окончил ГИТИС по специальности «актер драматического театра и кино». В 1994-м он получил звание заслуженного артиста России. Его имя внесли в «Золотую книгу культуры» Новосибирской области.