Умер возглавлявший журнал «Огонек» журналист Виталий Коротич

Журналист, поэт Виталий Коротич скончался на 90-м году жизни. Об этом заявил украинский историк Виктор Мироненко в Facebook*.

«Двадцать девятого сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем», — написал он.

Виталий Коротич — медиаменеджер, публицист и редактор. Он публиковал материалы на украинском и русском языках, был народным депутатом СССР. Имел звание профессора, состоял в Американской академии искусств и литературы. В Советском союзе журналист получил широкую известность как руководитель журнала «Огонек» в годы перестройки.

